Quiliano 2019, Fersini: “L’associazionismo è un valore aggiunto del nostro territorio”

Quiliano. Continuano gli incontri di Rodolfo Fersini e della lista Quiliano Domani con le associazioni operanti nel territorio quilianese.

“Tutti gli incontri fatti sino ad oggi – dice Fersini – si sono svolti in un clima positivo, abbiamo ascoltato le persone che animano le varie associazioni e abbiamo presentato le nostre proposte rendendoci disponibili a mettere in campo, se eletti, azioni concrete di supporto alla loro attività”.

In particolare nell’incontro di ieri sera, dedicato ai temi dell’ambiente e della salute, ho ribadito – continua Fersini – che occorre una politica del territorio capace di coniugare sviluppo economico, ambiente e salute dei cittadini”.

In particolare sulla questione dell’ipotesi di biodigestore: “Oggi sappiamo che sulle aree Tirreno Power si insidieranno la ditta Vernazza e i laboratori universitari e non si prevede la costruzione di un impianto per il trattamento dei rifiuti organici; tuttavia ci impegniamo ad attivare tutte le possibili azioni amministrative per arrivare alla modifica della delibera provinciale che individua quel sito come alternativa possibile per la realizzazione dell’impianto. L’azione amministrativa e quella delle associazioni, che hanno presentato il ricorso al Presidente della Repubblica, devono servire a raggiungere lo scopo che tutti ci siamo prefissati: zero rischi per la salute dei cittadini”.

“Credo e auspico – ha concluso Fersini – che si apra una nuova stagione improntata alla collaborazione e allo scambio positivo tra amministrazione e associazioni del territorio. Ritengo che dovremo quanto prima avviare un percorso che porti alla costituzione di un tavolo permanente di confronto. Le competenze e l’attenzione dimostrate in tutti questi anni da persone che amano il proprio territorio sono risorse preziose e un valore aggiunto per la nostra comunità”.