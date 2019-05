Mareggiata dell’ottobre 2018, al via i bandi per i contributi alle imprese danneggiate

Provincia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria comunica che la Regione Liguria ha aperto due bandi relativi alle domande di contributo per le imprese di Imperia, La Spezia e Savona danneggiate dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018.

Possono presentare domanda le imprese che hanno nei termini trasmesso alla Camera di Commercio il modello AE. Due le misure di intervento a disposizione delle imprese. Il Bando Misura 1 prevede un contributo massimo di 20 mila euro; il termine per la presentazione della domanda è il 30 maggio 2019. Il Bando Misura 2 prevede un contributo massimo di 450 mila euro; il termine per la presentazione della domanda è il 7 giugno 2019.

Bandi e modulistica sono scaricabili dal sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria qui e qui.

Le domande devono essere trasmesse per posta raccomandata alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, via Quarda Superiore, 16 17100 Savona oppure tramite PEC all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it. Per informazioni inviare una mail a servizialleimprese@rivlig.camcom.it.