Albenga. Venerdì 24 maggio, alle 11, sarà inaugurata la nuova sede dell’Agenzia Inps di Albenga a Regione Bagnoli 39. All’inaugurazione saranno presenti Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione, Giorgio Cangiano, Sindaco di Albenga, Paolo Sardi, Direttore regionale dell’Inps e Roberta Ricchetti, Direttore provinciale INPS di Savona.

La nuova sede dell’agenzia, messa a disposizione dal Comune di Albenga, ad affitto agevolato, in condivisione con il Centro per l’Impiego, è facilmente accessibile ai cittadini che avranno così a disposizione nello stesso immobile sia i servizi Inps che quelli erogati dal Centro per l’impiego.

Gli uffici e gli sportelli dell’agenzia Inps ingauna saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il venerdì esclusivamente su appuntamento.