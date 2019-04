Koncaverde Trail Running, una gara alla scoperta dei sentieri di Savona

Savona. Domenica 14 aprile a Savona andrà in scena la prima edizione del Koncaverde Trail Running, evento organizzato dalla Konca Verde e dalla Polisportiva Quiliano Bike e patrocinato dal Comune di Savona.

La gara si svolgerà completamente sui sentieri che sono stati ripuliti negli ultimi anni e permetterà a tanti atleti e camminatori di scoprire bellezze del territorio poco conosciute.

La gara prevede due possibilità. Sarà possibile prendere parte al trail vero e proprio su due distanze, 20 chilometri oppure 10 chilometri, per agonisti con obbligo di certificato medico sportivo. In alternativa si potrà prendere parte al trail fun, corsa non competitiva aperta a tutti di 10 chilometri.

Maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità d’iscrizione si trovano sul sito www.koncaverde.it