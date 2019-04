Borghetto, infastidiscono i clienti di un bar e poi si scagliano contro i carabinieri: arrestati

Borghetto Santo Spirito. Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. E’ l’accusa della quale devono rispondere un ventottenne, Stefano Rotolo, ed un venticinquenne, Leonardo Spataro, che sono stati arrestati ieri dai carabinieri a Borghetto Santo Spirito.

Le manette sono scatatte durante un episodio movimentato avvenuto in un bar cittadino. Secondo quanto accertato dai militari, Rotolo e Spataro, che erano in evidente stato di alterazione da alcol, hanno iniziato ad infastidire altri clienti del locale. Di qui la chiamata al 112. All’arrivo dei carabinieri, però, anziché calmarsi, i due hanno continuato a dare in escandescenze: hanno minacciato, insultato e spintonato gli uomini in difesa, ma si sono anche scagliati contro la porta del bar (danneggiata con un masso).

Una volta bloccati (non senza fatica), per entrambi sono scattate le manette. Questa mattina Stefano Rotolo e Leonardo Spataro, entrambi con precedenti penali, sono stati processati per direttissima in tribunale. Dopo aver convalidato il loro arresto, il giudice ha disposto per entrambi la detenzione in carcere.

Vista la richiesta di termini a difesa del loro legale, l’avvocato Francesca Aschero, il processo è stato rinviato al prossimo 8 maggio.