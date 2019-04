Domenica 28 aprile in piazza Europa si terrà la terza giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono fare in città, a costo zero! Il terzo appuntamento, che abbiamo chiamato: “Beast of the beat – breaking jam” è dedicato alla Breakdance. L’attività si svolgerà dalle 15.30 alle 19.30.

Con il termine “breaking” o il più comune “breakdance” si intende il ballo che fa parte delle origini della cultura Hip-Hop: questa disciplina altamente spettacolare è composta di complessi movimenti dei piedi, rotazioni e acrobazie che culminano in salti e verticali. Sin dalle sue origini americane l’attività del breaking unisce due momenti: uno di condivisione delle tecniche e uno di competizione, formula che si vedrà anche nella nostra giornata.

Domenica 28, dalle 15.30 alle 16.30 la crew Bad Troopers insegnerà a chiunque desideri provare i passi di base di questa danza; poi, come nella tradizione, i partecipanti si metteranno in cerchio e chi vorrà potrà sfidare gli altri nella coreografia più spettacolare: ai vincitori sarà conferita una targa. In fine i Bad Troopers stessi daranno dimostrazione delle loro abilità.

L’evento è aperto a tutti, senza limiti d’età e senza costi di partecipazione. E’ obbligatoria a fini assicurativi l’iscrizione, che si effettuerà il giorno stesso. YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, UACLI, Croce Rossa – sede di Albenga, i finanziatori del progetto YEPP: Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari e gli sponsor: Fronte Mare Ceriale, La Rustica 2.0, Spartaco e Tiger’s Gym Alassio.