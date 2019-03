Vado Ligure. Il Vado tira fuori una prestazione eccezionale, batte per 3 a 2 la capolista Rivarolese e conquista così la settima vittoria consecutiva.

Luca Donaggio, che ha trasformato il calcio di rigore del temporaneo pareggio e il pareggio, commenta: “Sapevamo che anche in nove potevamo portare a casa la partita, contro una grande squadra, perché alla fine ci sono stati battibecchi e tutto ma devo fare anche a loro i complimenti perché hanno fatto una grande partita, però noi ci abbiamo messo qualcosa in più”.

È stata una partita decisamente dura. “Ci siamo dati tante botte, però questo è il calcio. Per me possiamo insultarci dall’inizio alla fine, pigliarci a calci, poi fuori dal campo per me è finito tutto. Non me la lego al dito: a calcio si gioca per divertirsi”.

Ora il Vado è a meno 2 dalla vetta e nel prossimo turno affronterà il Pietra Ligure. “Il campionato è riaperto. Ci serviva questa vittoria per stare lì. Adesso festeggiamo un po’ perché ce lo meritiamo, poi pensiamo a domenica perché c’è una partita difficilissima da affrontare e vediamo di prepararla bene visto che abbiamo i centrali squalificati”.

La partita pareva incanalata sui binari favorevoli agli ospiti, ma i rossoblù hanno avuto la forza di continuare a premere, dimostrando di crederci. “Sì perché ho visto che appena ci hanno buttato fuori Del Nero continuavamo a giocare noi. Provavamo sempre a fare la partita, salivamo palla al piede, giocavamo palla bassa e abbiamo fatto anche azioni, abbiamo creato. Loro picchiavano questa palla su per Mura, giustamente, perché comunque andava a fare la lotta su, però noi siamo stati fortissimi a gestire la situazione”.

Il gol partita ha visto l’ultimo tocco di Ungaro al termine di una mischia, dopo la deviazione vincente dello stesso Donaggio che dice: “Io ho esultato: l’importante è che la palla è entrata“.