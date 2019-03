Vado Ligure. Partita di cartello della 25esima giornata del campionato di Eccellenza, forse decisiva. Il Vado, secondo in classifica con 47 punti, ospita la Rivarolese capolista, a +5.

Ruolino pressoché identico per le due squadre nel girone di ritorno. I rossoblù dopo il giro boa hanno collezionato 7 vittorie, un pareggio (0-0 interno col Finale) e una sconfitta (1-0 contro la Sammargheritese). Ultimo successo domenica scorsa, netto 5-0 sul Baiardo. Gli ‘avvoltoi’ hanno fatto ancora meglio, 8 vittorie e un pareggio (0-0 in casa della Cairese). Sfida nella sfida tra i fantasisti Capra e Romei, ma anche quella degli ex- Fresia, Mura – diversi protagonisti dell’ultima cavalcata del Vado verso la Serie D, nell’anno del centenario – e Macagno (passato coi genovesi a dicembre). Fischio d’inizio al “Chittolina”, ore 15.00.

Tabellino:

Vado-Rivarolese 2-2 (29′ Capra, 34′ “Rig” Donaggio – 14′, 31′ Romei)

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Redaelli, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni, Donaggio, Gallo

A disp.: Balbi, Cirillo, Aurelio, Tecchiati, Briano, Severi, Tona, Oubakent, Ricchebuono. All. Tarabotto

Rivarolese: Basso, Donato, Napello, Ungaro, Eranio, Gambarelli, Ymeri, Oliviero, Mura, Romei, Manca

A disp.: Schepis, Malatesta, Pedetta, Sangiuliano, Macagno, Ciminelli, Cartosio, Oddone, De Persiis. All. Fresia

Arbitro: Calzolari (Albenga). Assistenti: Isolabella e Frunza (Novi Ligure)

Note: Giornata ventosa e nuvolosa. Ammoniti: Puddu (V), Eranio, Romei, Napello (R). Angoli 5-3. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

3′ Gallo, direttamente da calcio d’angolo. Basso sventa coi pugni.

9′ Giallo a Eranio.

10′ Puddu, a seguito di una punizione calciata da Gallo, ostacola il rapido rinvio del portiere. Ammonito.

14′ Gol Rivarolese! Al primo affondo i genovesi si portano in vantaggio. Oliviero dalla destra apre sulla fascia opposta, dove trova Romei. Il numero ‘undici’ stoppa, converge verso il centro e batte Illiante con un tiro in diagonale. 0-1. Nell’occasione, lo stesso Romei viene ammonito per eccesso nell’esultanza.

21′ Occasione Rivarolese. Scambio al limite dell’area fra Oliviero e Mura, Puddu ribatte lateralmente. Oliviero raccoglie e dal fondo serve al centro Eranio, Illiante si oppone con un riflesso da distanza ravvicinata.

24′ Occasione Vado. Redaelli, portatosi in avanscoperta, colpisce a botta sicura all’altezza del dischetto, da posizione decentrata sulla destra. Basso si supera, deviando il calcio d’angolo. Sul seguente corner battuto da Capra, Dagnino di testa schiaccia fuori.

29′ Gol Vado! Donaggio, cross dalla destra. Ungaro manca l’intervento, Capra raccoglie e batte Basso con un tiro a giro. 1-1.

31′ Gol Rivarolese! Eranio, cross dalla sinistra, parabola arquata, Romei segna in spaccata. 1-2.

33′ Rigore a favore del Vado. Capra funambolico sulla sinistra, salta tre avversari e mette in mezzo. Napello affossa Donaggio nel cuore dell’area, l’arbitro indica il dischetto.

34′ Gol Vado! Donaggio spiazza il portiere dagli undici metri. La partita non si può certo dire stia deludendo le attese. 2-2.

38′ Giallo a Napello.

40′ Grande occasione Vado. Capra ispira ancora: punta Ungaro, lo salta e crossa al centro. Basso prodigioso, prima su Donaggio, quindi su D’Antoni.

45′ Due minuti di recupero.

45’+1 Gallo, destro dai venti metri. Basso vola nell’angolo alto, palla in corner.

45+2 Fine primo tempo: Vado-Rivarolese 2-2.