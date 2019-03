Savona, gatta prigioniera in un tombino in Valloria: si cerca il proprietario

Savona. Per motivi sconosciuti, forse inseguita da un cane o spaventata da qualcuno, una giovane gatta è rimasta prigioniera in un tombino in via Valloria, sulle alture di Savona.

Liberata da un passante è stata affidata alle cure dei volontari della Protezione Animali.

Ora è ricoverata presso la sede dell’Enpa di via Cavour 48 r dove, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, l’eventuale proprietario che l’ha persa la potrà vedere e riavere, telefono 019 824735.