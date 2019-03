Alassio, due pluripregiudicati arrestati dalla polizia

Alassio. Domenica scorsa, durante un pattugliamento pomeridiano in passeggiata Grollero, ad Alassio, gli agenti del commissariato alassino hanno visto e fermato, inizialmente per un normale controllo, uno dei tanti gruppetti di giovani turisti presenti ad Alassio.

L’attenzione è stata attirata in particolare da uno dei membri del gruppo e l’intuizione si è rivelata esatta. Si è infatti scoperto, attraverso attività di indagine, che il soggetto era un pluripregiudicato (per reati quali rapina, furto, etc.) di Napoli, classe 1980. Su di lui pendeva un provvedimento di rintraccio e un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla sezione penale del tribunale di Torino. Il giovane è stato cosí trasferito nel carcere di Imperia.

A seguire, gli uomini della polizia di Stato di Alassio hanno avviato un’altra attivitá di indagine, su input di un commissariato campano alle prese con le ricerche di un altro soggetto, anche lui pluripregiudicato (per reati predatori e contro il patrimonio) e su cui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere. Il figlio del ricercato, infatti, risulta da qualche anno residente ad Alassio e per questo motivo dalla stazione campana è scattato un campanello d’allarme per i colleghi alassini che si sono recati presso l’abitazione.

E proprio lí, a seguito di appostamenti e attività investigativa, hanno scoperto il padre-fuggitivo (anche lui trasferito presso il carcere di Imperia), che si era “nascosto” a casa del figlio, ignaro peró dei reati e della motivazione della “visita” del padre.