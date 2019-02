Savona, fuga di monossido in un palazzo: una donna in rianimazione, vicina di casa in camera iperbarica

Savona. Caso di intossicazione da monossido di carbonio a Savona, in una palazzina che si trova in via dei Gara, nel quartiere della Villetta. Le conseguenze più gravi le hanno avute due donne, residenti in due diversi alloggi, che sono finite in ospedale: una è in rianimazione al San Paolo di Savona, mentre l’altra è ricoverata nella camera iperbarica dell’ospedale San Martino di Genova.

Dopo il doppio ricovero i vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare un accurato sopralluogo in tutta lo stabile dove si è verificata la fuga che, probabilmente, è stata originata da un problema ad una calderina, ora sotto sequestro, e ad una conseguente perdita nei tubi dell’impianto di riscaldamento.

Al momento l’area è stata messa in sicurezza e la bonifica è stata ultimata. Proseguono invece gli accertamenti da parte dell’aliquota di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per chiarire esattamente quanto successo e verificare eventuali responsabilità.

A causa della fuga di monossido di carbonio in via dei Gara, questa mattina, in pronto soccorso a Savona sono finite anche altre quattro persone residenti nella palazzina che lamentavano sintomi lievi da intossicazione. Fortuntamente le loro condizioni non sono gravi.