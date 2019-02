Cairo, finisce con l’auto in una scarpata: grave anziana

Cairo Montenotte. Incidente stradale questa mattina in località Ferrania, a Cairo Montenotte. Secondo quanto appreso una anziana alla guida di un’auto è finita in una scarpata dopo aver perso il controllo della vettura, compiendo un volo di un paio di metri.

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 9 e 15, in via Libertà, non distante dal passaggio a livello.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, dei militi della Croce Rossa di Cengio e dell’automedica del 118. Sono stati i pompieri ad estrarre la donna, di 80 anni, dall’abitacolo, per consentire così l’intervento dei sanitari.

Stando alle prime informazioni pare che le condizioni dell’anziana ferita siano gravi ed è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non si esclude il malore della signora all’origine della perdita di controllo del mezzo e della successiva uscita di strada. Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti sull’incidente stradale.