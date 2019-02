Bilancio partecipativo ad Albenga, la commissione ha selezionato 6 progetti in gara: ultima parola ai cittadini 

Albenga. La terza edizione del Bilancio Partecipativo ad Albenga, iniziativa che consente ai cittadini di proporre e, successivamente scegliere, un’opera pubblica da realizzare in città, entra nel vivo.

Ad annunciarlo è stato l’assessore al bilancio Paola Allaria, che ha spiegato: “Lo scorso mercoledì 30 gennaio 2019, la commissione si è riunita per selezionare i progetti finalisti. La partecipazione della cittadinanza è stata importante, con ben 310 proposte complessive pervenute al Comune”.

Di queste, ne sono state selezionate 6, che saranno presentate ai cittadini di Albenga la prossima settimana, e, più precisamente, mercoledì 13 febbraio, alle 21, all’Auditorium San Carlo, nell’ambito di un incontro pubblico sul tema.

Ecco l’elenco completo delle opere che saranno sottoposte al giudizio della “giuria popolare”: restauro della cappelletta in via al Cimitero, Leca d’Albenga; realizzazione di una casetta dell’acqua e del latte a Bastia d’Albenga; aggiornamento software biblioteca civica Albenga; posizionamento di cestini per la raccolta differenziata; ripristino del percorso “Ci vado ad occhi chiusi”; installazione di nuove panchine e fontanelle sul territorio cittadino.

“Tra le sei proposte i cittadini di Albenga saranno chiamati a scegliere la loro proferita. Quella che otterrà maggiori consensi sarà realizzata”, ha concluso con soddisfazione Allaria.