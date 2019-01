Savona. Verrà effettuata mercoledì l’autopsia su Carla Siccardi, la donna di 77 anni morta sabato dopo essere stata investita in corso Nizza a Savona da una Fiat Panda. L’accertamento medico legale è stato disposto dal sostituto procuratore Chira Venturi che ha aperto un fascicolo per omidicio stradale a cairco della conducente della vettura.

Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, la donna che era al volante della Panda, I.S., non si sarebbe accorta della presenza dell’anziana in sella alla bicicletta e l’avrebbe travolta.

Gli inquirenti hanno anche svolto i primi accertamenti sul cellulare dell’automobilista dai quali sarebbe emerso che il telefonino non era in uso al momento della tragedia (probabilmente il pm effettuerà nuove verifiche sui messaggi e le chiamate in entrata ed in uscita in corrispondenza dell’orario dell’incidente).

L’incidente è avvenuto nel tratto di rettilineo prima del Mare Hotel in direzione Savona. I primi ad intervenire sono stati i militi della Croce Bianca di Carcare che transitavano in quel momento nella zona, raggiunti poi dall’automedica con il personale del 118 e dai militi della Croce Rossa di Vado. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvare Carla Siccardi, ma, purtroppo, l’anziana è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.