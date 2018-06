Toirano. Una borsa di studio in memoria di Adele Polla. A partire da questo anno scolastico lo studente dell’istituto comprensivo Val Varatella che avrà superato più brillantemente l’esame di fine anno riceverà una borsa di studio del valore di 150 euro da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di libri.

Adele Polla morì nel 1968 a Toirano. Era figlia di un insegnante di matematica che lavorò tra Boissano e Toirano “negli anni in cui non si aveva nulla e la lettura e l’istruzione erano a beneficio di pochi”. Avrebbe voluto studiare e seguire le orme del padre, ma non fu possibile. Proprio per questo, nelle sue ultime volontà ha espresso il desiderio che la sua opera di scolarizzazione dei ragazzi fosse portata avanti.

A portare avanti il suo sogno è stata una privata cittadina (che preferisce mantenere l’anonimato) che ha deciso di mettere a disposizione del Comune di Toirano e della dirigenza scolastica dell’istituto la somma di 150 euro annui (per dieci anni).

Ad essere premiato sarà l’allievo o l’allieva delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Toirano residente nel comprensorio che avrà superato l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione totalizzando il punteggio più alto sulla base del regolamento redatto dalla commissione giudicatrice e approvato dal consiglio d’istituto.

Il Comune di Toirano e la dirigenza scolastica dell’istituto hanno accolto “con grande entusiasmo la possibilità di elargire una borsa di studio ad uno studente o a una studentessa che apprezzi la cultura e l’istruzione. Speriamo che questo rappresenti per i ragazzi un incentivo a proseguire gli studi per contribuire domani a rendere sempre migliore il nostro paese”.