Toirano, il consigliere Mai (Lega) scrive al sindaco: “Trovare sede idonea per i volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo”

Toirano. “I volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Toirano, nonché i Vigili del Fuoco volontari, che attualmente hanno sede di Distaccamento in via Polla, necessitano di essere trasferiti in un luogo più idoneo. Rappresentano un importante presidio per il territorio e il loro contributo è insostituibile”.

Così Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“La nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Bertolotto, ha certamente cambiato linea politica e priorità rispetto a quella che la ha preceduta. Per questo, pochi giorni fa, ho scritto una lettera al sindaco chiedendogli un impegno a risolvere questa problematica di cui mi ero già interessato personalmente e per la quale si era trovata la soluzione nell’assegnazione ai volontari di parte dell’edificio denominato ex Agricola per destinarlo appunto ai volontari che si occupano della tutela del nostro patrimonio boschivo, della sicurezza preventiva e degli interventi in emergenza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità”.

E il consigliere regionale aggiunge: “La nuova amministrazione, invece, non ha più dato seguito all’iter per il trasferimento portando nove volontari a dimettersi. Nel frattempo la Protezione Civile è stata ospitata dal sindaco Lettieri, che ringrazio, a Loano. Senza nulla togliere all’associazione ‘Festa dei Gumbi’, di storia trentennale, che si occupa non solo di organizzare l’omonima festa, ma anche di importanti progetti sociali e che pare assegnataria degli spazi in questione, credo che i volontari AIB-PC e VVF meritino il rispetto dovuto per il lavoro che giornalmente svolgono e penso che Toirano debba avere il suo nucleo operativo, anche nell’ottica di un migliore e più capillare presidio del territorio e che il comune debba trovare una soluzione alternativa che permetta anche a chi ha lasciato il gruppo di aderire nuovamente”.

“E’ importante capire se vi è la disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale di Toirano a mantenere entrambi i presidi, perché in caso contrario, specie per quanto attiene ai Vigili del Fuoco volontari, sarà necessario lavorare per trovare finalmente uno spazio idoneo, a questo punto in altre realtà comunali, per garantirne finalmente la serenità operativa” conclude Mai.