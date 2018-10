Savona. Nuovo raid vandalico a Savona. Questa notte i “soliti ignoti” hanno mandato in frantumato i finestrini di diverse auto parcheggiate lungo il vicolo che conduce in piazza delle Nazioni, verso l’area canina. Sono stati danneggiati anche alcuni altri mezzi lasciati nel sottopassaggio che dal Dopolavoro Ferroviario conduce in via Tissoni.

Alcuni abitanti della zona (nonché vittime dei danneggiamenti) hanno riferito di aver rinvenuto un martello di emergenza simile a quello presenti sui vagoni ferroviari a pochi metri di distanza dalla rotatoria situata in zona. Il ritrovamento è stato segnalato alla polizia municipale.

Quello di stanotte è il quarto episodio simile verificatosi negli ultimi dieci giorni a Savona.

Giusto l’altro ieri, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 ottobre, altri vandali (forse lo stesso gruppo?) avevano preso di mira una ventina di vetture in sosta nel parcheggio di piazza del Popolo: anche in quel caso erano stati danneggiati i finestrini.

Prima ancora, tra il 28 e il 29 settembre, ad andare in frantumi erano stati i finestrini di una ventina di auto parcheggiate nei due park sotto la Fortezza del Priamar (quello a pagamento e quello a sosta libera) e in viale Dante Alighieri.

Infine, tra il 22 e il 23 settembre altri vandali avevano forato le gomme di circa una ventina di auto parcheggiate lungo corso Ricci.