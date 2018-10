Savona. Secondo raid vandalico notturno contro delle auto in pochi giorni in pieno centro a Savona. Stavolta gli autori del danneggiamento hanno preso di mira una ventina di vetture che erano in sosta nel parcheggio di piazza del Popolo. L’allarme è scattato questa mattina quando i proprietari dei veicoli hanno iniziato a trovare i vetri in frantumi.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile, insieme ai colleghi della polizia scientifica (in un primo momento sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale), che hanno effettuato i rilievi e individuato le vetture danneggiate.

di 6 Galleria fotografica Savona, raid vandalico in piazza Popolo









Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto finalizzato a rubare nelle auto (in alcuni casi hanno potuto rubare pochi spiccioli) o se invece si sia trattato soltanto di un raid vandalico.

L’ultimo episodio simile era avvenuto nella notte tra venerdì e sabato quando erano state danneggiate una ventina di vetture tra viale Dante Alighieri e il parcheggio a pagamento sotto al Priamar.