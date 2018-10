Finale, iniziati i lavori in via Brunenghi

Finale Ligure. Sono iniziati i lavori di manutenzione in via Brunenghi a Finale. Ad annunciarlo è l’assessore Andrea Guzzi.

“Si tratta di una manutenzione ordinaria – spiega – per la potatura delle piante e per eliminare i pericoli per i pedoni”. I lavori costeranno circa 25 mila euro, in attesa di un progetto complessivo della strategica via di collegamento Marina-Borgo.

“Dopo gli abbattimenti dei pericolosi pini che invadevano il marciapiede ora cercheremo di sistemare le molte zone caratterizzate da buche e dissesti” conclude Guzzi.