Fiera mercato e rievocazione storica, a Celle arriva “Borgo in Festa”

Celle Ligure. Domenica 4 novembre a Celle Ligure appuntamento con la XXIV edizione di Borgo in Festa, fiera mercato con rievocazione storica, organizzata dal Consorzio Promotur con il contributo del Comune di Celle Ligure. Sarà l’occasione per curiosare fra banchi di artisti e artigiani, lasciarsi tentare da eccellenze enogastronomiche liguri e di altre regioni, ammirare sbandieratori, danzatori, schermitori, artisti di strada, che si esibiranno nella splendida cornice del borgo vecchio di Celle, fra caratteristici caruggi e piazzette.

Dalle 9 del mattino in poi il centro storico (via Boagno e piazza del Popolo) si animerà con la rassegna enogastronomica, per scoprire e gustare prodotti liguri e delle regioni vicine: dai vini piemontesi all’olio della Riviera di ponente, dai salumi ai formaggi (Castelmagno, formaggi freschi di capra, parmigiano reggiano, fontina e formaggi valdostani, tome di montagna e molto altro), passando attraverso miele, primizie, verdure a km zero, presidi Slowfood, come il cardo gobbo di Nizza Monferrato, dolci da forno, cioccolato, prodotti alimentari bio, zafferano, farine e cereali ed altre prelibatezze. Non mancheranno (in via Montegrappa, piazzetta Arecco e sul lungomare Colombo) gli artigiani e gli artisti, con i loro prodotti lavorati a mano, che invoglieranno il pubblico a curiosare fra stand e banchi, alla ricerca di qualche curiosa idea regalo o di oggetti per l’uso quotidiano: fra i banchi si potranno trovare tessuti per la casa e bijou, articoli in legno o rame, cinture ed oggetti in pelle, giochi per i più piccoli, quadri, ceramiche ed altre forme d’arte, piccoli mobili restaurati e miniature, lavori all’uncinetto e ai ferri, candele e lana. Più di 100 banchi che con i loro colori e profumi renderanno Celle ancora più bella.

Sempre dal mattino il molo centrale diventerà un piccolo luna park all’aperto con tappeti elastici e giochi gonfiabili. Spazio anche al ristoro, grazie all’Antica Farinata, sul lungomare Crocetta, all’Associazione Volontari di Protezione Civile Tonino Mordeglia, alla foce del rio Ghiare con la proposta di farinata di grano e ceci, focaccette, panissa e minestrone. Per restare in tema autunnale non mancheranno alcune postazioni di caldarrostai. E sulla spiaggia sotto piazzetta Arecco, i bambini potranno di nuovo ammirare gli splendidi rapaci, che da qualche anno non frequentavano Celle: fin dal mattino Il Mondo nelle Ali- la Cascina sarà presente con la sua scuola di falconeria e con la didattica con rapaci diurni e notturni. Nel pomeriggio dimostrazioni di volo e richiamo.

Proprio al pomeriggio, alle 14.45, comincia l’appuntamento clou della manifestazione con la rievocazione storica e il corteo medievale, a cura del Gruppo La Medievale di Savona e di alcuni altri gruppi storici liguri e piemontesi: figure nobiliari e popolari delle corti del medioevo e del rinascimento italiano sfileranno lungo le vie del centro. Parteciperanno: la Compagnia d’armi Ordo Bellatores, il Gruppo di danza Rinascimentale Armonia Cortese, il Gruppo di figuranti Il Corteggio, musici e sbandieratori del Rione Cattedrale di Asti, il Gruppo di figuranti Il Corteggio, i gruppi storici Conte Occelli di Nichelino (TO), Antico Borgo San Donato di Frossasco (TO) e Sestrese, da Genova.

Durante il corteo duelli all’arma bianca di armigeri e combattenti, in un susseguirsi di scontri con spade, scudi, bastoni, lance e asce e poi antiche coreografie di danzatori in abiti nobili e popolari, sulle note melodiose dei maestri di corte, artefici delle grandi feste rinascimentali. Non mancheranno affascinanti giochi di bandiere al rullare dei tamburi e agli squilli delle chiarine, grazie ai musici e sbandieratori del Rione Cattedrali di Asti. I Sonagli di Tagatam accompagneranno il corteo facendo risuonare le vie del paese, con esibizioni itineranti di musica (con tamburi, pive e cornamuse) e danza. Il mago ed illusionista Onireves intratterrà il pubblico, spostandosi con un carretto medievale, con numeri di prestigio a tema storico. Squilibrio, esperto equilibrista e professionista dell’arte circense, accompagnerà il corteo con i trampoli, e si esibirà in numeri di giocoleria ed equilibrismo. Alle ore 18 il gran finale col fuoco! “Tutti a Celle, domenica 4 novembre, per una giornata di vera festa! In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 25 novembre” il messaggio degli organizzatori.