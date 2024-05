Celle, Caterina Mordeglia scende nuovamente in campo e si ricandida a sindaco

Celle Ligure. Sono passati cinque anni e l’attuale sindaco di Celle ci riprova, scendendo nuovamente in campo con la sua lista “Aria Nuova”.

“Abbiamo deciso di chiedere ai cittadini ancora una volta la loro fiducia, per poter continuare questo progetto di rinnovamento totale del nostro paese” spiega Caterina Mordeglia.

Turismo, attenzione verso le famiglie e i bambini, disabili e cura del territorio. “Creare anche nuove opportunità come è stato per l’inserimento di Celle nei Borghi più belli d’Italia o il Sentiero delle Sette Chiese e altre iniziative che vogliamo continuare a sostenere – aggiunge mentre elenca i punti essenziali del programma e sottolinea – lavoreremo su un nuovo progetto per la comunicazione, per interagire con i nostri cittadini. Nel

nostro percorso ci saranno momenti di condivisione con i cellesi molto intensi”. Presentata anche la lista che la sosterrà. “È una squadra interessante. Queste persone hanno competenze, volontà e capacità”.

Ecco quindi i candidati. Giovanni Siri, artigiano. Giorgio Siri, impiegato in pensione. Giancarlo Tacchino, ingegnere. Carola Spotorno, studentessa. Luigi Fontana, agente di viaggi in pensione. Elena Ferrando, consulente d’azienda. Andrea Marcialis, agente di vendita in pensione. Massimo Barindelli, presidente approdo turistico cellese. Maurizio Sentieri, nutrizionista. Ezio Pellegro, consulente aziendale. Silvia Celeste Calcagno, artista.