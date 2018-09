Una passeggiata pericolosa sui binari

Savona. Ieri ho visto queste due ragazze passeggiare lungo il binario che, a Savona, consente ai treni merci di raggiungere il porto. Immagino siano entrate dal Prolungamento e da lì abbiano camminato in direzione Vado Ligure.

E’ vero che treni ne passano di rado e a bassa velocità, ma mi sembra comunque un rischio molto sciocco: nel disgraziato caso in cui dovesse arrivare un treno, lì non c’è modo di scappare e non credo nemmeno che ci sia lo spazio per una persona tra il binario e la ringhiera.

Ho chiamato la polizia municipale, ma non so se poi siano intervenuti. Vi chiedo per favore di diffondere questa immagine, per scoraggiare questa “abitudine” ed evitare, un giorno, di dover piangere qualche ragazzo troppo incosciente…

Messaggio firmato di un lettore