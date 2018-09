Tragedia a Case Lidora, non ce l’ha fatta l’operaio precipitato da un cestello elevatore urtato da un camion

Carcare/Cosseria. Non ce l’ha fatta l’operaio che questa mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro a Case Lidora, frazione di Cosseria, mentre stava effettuando un intervento di manutenzione all’illuminazione pubblica all’interno di un cestello che è stato urtato da un camion. L’uomo, G.P., 50enne originario di Gravina di Puglia, a causa del colpo è precipitato a terra da un’altezza di circa tre metri.

I soccorsi sono stati immediati ed i sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarlo (era anche stato mobilitato l’elisoccorso), ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, la vittima si trovava su un cestello elevatore per effettuare alcune riparazioni all’illuminazione pubblica quando, per cause ancora da chiarire, il suo mezzo è stato urtato da un camion: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra.

Per soccorrerlo sono intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza, un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare e i vigili del fuoco. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale di Carcare, che si è occupata di gestire il traffico, ed i carabinieri di Millesimo che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.