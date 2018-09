Gita esplorativa alla Grotta degli Olmi con il GGCai Savona

Savona. Il Gruppo Grotte CAI Savona organizza per domenica 16 Settembre un’uscita aperta a tutti alla scoperta della speleologia: un’escursione che si svolgerà in assoluta sicurezza con tecniche di progressione speleologica e che rappresenta una delle poche occasioni per visitare il mondo sotterraneo accessibile con adeguate attrezzature e sotto l’accompagnamento di persone esperte.

“Questa gita, che non richiede una particolare preparazione atletica o conoscenze particolari, è adatta soprattutto a coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della speleologia esplorando, in totale sicurezza, gli ambienti cavernicoli savonesi ancora incontaminati e costituiti da percorsi più o meno accidentati e senza passerelle artificiali od impianti di illuminazione fissi” spiegano dal Gruppo Grotte Cai Savona.

Meta della gita sarà la grotta degli Olmi nel Parco dell’Adelasia a Savona, grotta di notevole interesse geolofico per la presenza di ofioliti, rocce di origine magmatica.

Il percorso emozionante comincerà da un saltino di 3 metri da cui partono una serie di gallerie, cunicoli bassi e salette varie sino a giungere alla Sala del Labirinto.

Per partecipare all’iniziativa, ideale anche per chi vuole “provare” la speleologia prima di iscriversi al corso, è necessario prenotarsi (termine ultimo per l’iscrizione venerdì 14 settembre dalle ore 21 alle ore 22.30. Nella medesima serata si svolgerà anche la presentazione del Corso di Speleologia, rivolto a chi desidera diventare un vero speleologo, con proiezione di foto e filmati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Gruppo Grotte CAI Savona c/o Asilo Nido Piramidi a Savona, tutti i venerdì dalle 21 alle 22.30, oppure attraverso il sito http://www.ggcaisavona.it, su Facebook, o telefonando al 346/0180176.

Il costo della gita (che comprende l’assicurazione ed il noleggio dell’attrezzatura personale fornita dal CAI) è di 9 euro per i soci CAI e 15 euro per i non soci.