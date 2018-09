Da “Amici” a Quiliano, pomeriggio di festa con l’insegnante di danza Alessandra Celentano

Quiliano. In occasione del decimo compleanno dell’Accademia Danza Cherie di Quiliano, il 16 settembre, dalla scuola di Amici arriverà come ospite Alessandra Celentano, insegnante di danza e appunto maestra degli allievi del noto talent ideato da Maria De Filippi.

L’evento – patrocinato dal Comune di Quiliano – che vedrà ospite Alessandra Celentano sarà a partire dalle ore 13: prima ci sarà una masterclass e poi un pomeriggio dedicato a foto ed autografi che si concluderà con un rinfresco. La scuola di danza si trova a Quiliano in Via Tecci, 2.

“Sono stati dieci anni di passione, emozione e sacrificio. Dieci anni in cui sono stata contornata da persone fantastiche. Festeggiamo questo importante traguardo e volevo ringraziare tutte le persone che per tutto questo tempo hanno creduto in me !! Un grazie particolare a Claudio Illarcio e Noemi Imovilli. Grazie agli sponsor: Styling Marina e Luana acconciaute moda donna e uomo – Valleggia, Estetica Laura – Valleggia, autrice Debora Ferraioli e Stile in scena articoli per la danza e d il teatro a Savona” il messaggio della direttrice ed insegnante della scuola Elisa Isnardi.