Camion travolge cestello elevatore, uomo precipita a terra: è grave

Carcare/Cosseria. Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Case Lidora, frazione di Cosseria, a pochi metri dal Comune di Carcare.

Un uomo si trovava su un cestello elevatore per effettuare alcune riparazioni all’illuminazione pubblica, all’incirca all’altezza dell’autovelox, quando per cause ancora da chiarire il suo mezzo è stato urtato da un camion: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato rovinosamente a terra.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza, un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare e i vigili del fuoco. Le condizioni dell’uomo sono sin da subito apparse gravi, ed è stato richiesto l’intervento d’urgenza dell’elicottero per trasportarlo in ospedale in codice rosso.

Sul posto anche la polizia municipale di Carcare, che si è occupata di gestire il traffico, e i carabinieri di Millesimo che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.