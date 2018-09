Savona. Successo a “Il Gabbiano” di Savona per l’evento dedicato allo “snooker”: il biliardo inglese le cui gare si svolgono su tavolo più grande tra quelli in uso, circa 356 × 178 cm, provvisto di 6 buche a rete, 4 agli angoli e 2 nel mezzo delle sponde lunghe.

Fino a domani, domenica 9 settembre, il centro commerciale savonese ospiterà la fase finale del campionato italiano con i 16 finalisti aperta al pubblico. Domenica alle 11 le semifinali alle 15 la finale.

Non esiste un punteggio massimo raggiungibile in un frame in quanto il risultato è la somma dei punti realizzati più quelli frutto di eventuali falli commessi dall’avversario (non quantificabili). È invece 147 il punteggio di una “serie perfetta”, che si ottiene alternando l’imbucata di ogni rossa sempre e solo con la nera, più la sequenza finale.