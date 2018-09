A Valleggia il “Trofeo dell’amicizia” pro sfollati di Genova

Quiliano. Domenica 30 settembre, a Valleggia, torna il “Trofeo dell’amicizia”, torneo di calcio fra gruppi parrocchiali e realtà associative del quilianese per raccogliere fondi da devolvere a scopo benefico.

Dopo il grande successo delle scorse due edizioni – il primo anno raccolti 3mila euro destinati ad Amatrice colpita dal terremoto – ritorna quindi l’iniziativa ideata dal gruppo giovani della parrocchia del santissimo Salvatore di Valleggia promossa con l’associazione Tagliate senza Frontiere e con la società cattolica san Giuseppecircolo Anspi.

Il format viene in gran parte confermato, ma con alcune importanti novità: anzitutto il fine benefico sarà quest’anno dedicato a Genova: l’intero ricavato sarà infatti devoluto agli sfollati della tragedia del ponte Morandi sul campo sportivo di Valleggia, in via san Pietro le partite di football (e tennis nel vicino campo in terra battuta) si concentreranno tutte nella giornata di domenica, a partire dal mattino.

Il torneo di calcio sarà quest’anno a cinque giocatori (anziché a sette) e conterà sulla collaborazione del Csi che fornirà gli arbitri 2 per le gare. Tutto sarà come sempre concluso da una cena solidale con menù interamente ligure (prenotazioni entro il 28 settembre).