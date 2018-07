Un successo l’edizione 2018 del Beach Party tra ghirlande, palloncini e centinaia di giovani festanti

Finale Ligure. “Una grande giornata di musica, festa e divertimento. Incredibile e fantastico vedere il lungomare di Finale Ligure ravvivato da centinaia di ragazzi festanti che ballano e si godono l’estate”.

Sono felici, non lo nascondono, e ne hanno ben ragione, visto il fantastico risultato raggiunto, gli organizzatori del Beach Music Parade, Giacomo Canale, Nino Tassara e Fabrizio Fasciolo. La seconda edizione della manifestazione è andata in scena domenica sera e ha nuovamente lasciato il segno.

Al grande evento, che si è svolto sul lungomare di Finale Ligure, ravvivato da ghirlande di fiori e palloncini, hanno aderito una ventina di stabilimenti balneari del finalese, che hanno potuto contare sulle performance di artisti locali (come la Combriccola del Blasco, Nando Galli e il gruppo reggaeton Rayuela) e di grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale, tra cui: Chicco Mc del Samsara, Mirkolino del Papeete e MTV, Stefano Pain dj, Marcello Dolcevita.

Artisti che negli anni hanno animato serate nei locali più famosi d’Italia, ma che hanno ammesso il loro stupore di fronte al fiume di persone che hanno preso parte alla “festa finalese”, arricchita da grigliate e apericena di vario tipo, in un vortice di offerte uniche e imperdibili.

“Ogni spiaggia, – hanno spiegato Canale, Tassara e Fasciolo, – si è organizzata offrendo musica dal vivo, dj set, cene in riva al mare e i classici beach party. Anche quest’anno possiamo parlare di una scommessa vinta. Cittadini e turisti si sono goduti una giornata di mare, favorita dal sole e dall’ottimo clima, per poi riversarsi, dopo le 21, sul lungomare di Finale Ligure, davvero gremito. Sentire poi le parole di elogio di addetti ai lavori e artisti che arrivano da Samsara e Papete, ad esempio, non può che riempirci di orgoglio”.

“Possiamo contare su location fantastiche e l’edizione 2018 del Beach Music Parade ha dimostrato ancora una volta che se ci mettiamo di impegno per fare qualcosa riusciamo a farla bene, eccome. Feste come questa servono alla Riviera: il turismo è il nostro pane quotidiano e ben vengano eventi di questo tipo. Speriamo che, nel tempo, manifestazioni come questa diventino sempre più numerose e facciano divertire sempre di più le persone che vi partecipano”, hanno concluso gli organizzatori del Beach Music Parade.

Ma non è finita qui. Il prossimo appuntamento da segnare in calendario è fissato per sabato 14 luglio, nella Albissole, come ha ricordato Canale: “Sabato, ad Albisola Superiore e Albissola Marina si rinnoverà la grande festa: una ventina gli stabilimenti balneari che hanno deciso di aderire all’iniziativa, che porterà il Beach Music Parade anche nelle Albissole. E al termine della serata, il divertimento proseguirà nei locali e nelle discoteche della zona: Golden Beach, Soleluna, Harena Blanca, Coconut”.