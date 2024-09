Football americano, i Pirates festeggiano i 40 anni di attività

Albisola Superiore. Nel weekend che sta per arrivare grande festa al Pirates field di Luceto, ad Albisola Superiore, in occasione del 40° compleanno dei pirati, che dal lontano 1984 divulgano il football americano nel territorio ligure.

La franchigia del presidente Michele Giacchello ha organizzato le cose in grande e l’ingresso è aperto a tutti, dai “vecchi” pirati della prima ora ai nuovi membri del roster, ma anche e soprattutto ai curiosi che vogliono vedere e toccare con mano il football americano, sport che sta prendendo sempre più piede nel nostro paese.

Dalle 12.00 di sabato 21 settembre stand gastronomici, birra artigianale, stand di outfit prettamente NFL e tecnico tutto accompagnato da DJ set e molto altro ancora.

Sul gridiron la festa continuerà con i ragazzi più giovani e le forti Pirates female flag, che intratterranno i tanti ospiti con una gara dimostrativa del flag football, disciplina olimpica a Los Angeles 2028.

Nel pomeriggio il P-day continuerà col “Porros trophy” una vera festa “pazza” in campo.

Verranno inoltre premiati i giocatori della prima squadra che più si sono contraddistinti durante la stagione scorsa oltre a ricordare (cosa molto a cuore alla dirigenza pirata) i pirati che non sono più tra noi ma che hanno vestito la jersey Pirates e contribuito in questi “primi” 40 anni a rendere grande la franchigia ligure. Il tutto insieme al main sponsor Natpower H.

La festa si farà più seria e molto tecnica la domenica seguente quando di fatto inizierà la stagione 2024-2025 dei Pirates 1984.

Infatti agli ordini del HC Alfredo Giuso Delalba, alle 9.30 di domenica mattina, coach Pirates ma anche coach esterni provenienti da tutta Italia alleneranno per tutto il giorno ragazzi nostrani, ragazzi e ragazze che vogliono provare il football americano sia tackle che flag, oltre che alla prima squadra Pirates che ben ha figurato quest’anno arrivando per la terza volta consecutiva alle semi finali di IFL2.

Appuntamento imperdibile dunque questo weekend, sabato dalle 12.00 per il 40th P-day e domenica dalle 9.30 per il “techical mode camp”, per festeggiare i primi 40 anni dei Pirates e conoscere ed entrare a pieno, grazie ad una esperienza fantastica, nel mondo del football americano.