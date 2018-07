Alassio in lutto piange la scomparsa di Aldo Giardini. Melgrati: “Un grande amico della nostra città”

Alassio. La città del Muretto piange la scomparsa di Aldo Giardini. Classe 1929, musicista e indimenticato amministratore comunale, si è spento stamani all’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure.

L’amministrazione comunale tutta, colpita dalla triste notizia si è unita al cordoglio della famiglia, ma è particolarmente commosso il ricordo del sindaco Marco Melgrati, che con lui ha condiviso innumerevoli battaglie amministrative:

“Caro Aldo, ci hai lasciato con discrezione, la stessa con cui hai vissuto, il tuo stile. Insieme abbiamo combattuto tante battaglie; hai svolto per anni il tuo ruolo di amministratore comunale con dedizione e passione nell’esclusivo interesse della città”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Insieme abbiamo inaugurato lo sportello del cittadino affinché chiunque potesse esporre le proprie questioni, lamentele e suggerimenti per migliorare la città. E’ mia intenzione, nel tuo ricordo, ripristinare questo servizio fondamentale per la città

Avevi condotto in solitario una battaglia tesa a recuperare alla Città di Alassio l’importantissima concessione della Sorgente delle Allegrezze a Caprauna. Quanti viaggi, e quanti incontri anche in provincia di Cuneo ma avevi vinto la tua battaglia e di questo la città te ne sarà grata per sempre”.

“Eri sempre disponibile per tutti e nelle tue tasche non mancava mai una caramella da regalare. Per me, per la città è sicuramente una grave perdita. Sono vicino alla tua famiglia, ai tuoi figli e alla tua cara moglie che ha ‘sopportato’ per anni il tuo impegno per la pubblica amministrazione. Pregherò per te, sapendo che non ne hai bisogno e che dall’alto veglierai sulla tua città. Ciao Aldo”, ha concluso il sindaco.

Giardini, organista in parrocchia per numerosi anni ha anche insegnato a diverse generazioni di alassini ad amare e praticare la musica. Lascia la moglie Caterina e i figli Ileana, Mauro e Daniele.

I funerali avranno luogo ad Alassio lunedì, alle 10, nella parrocchia di Sant’Ambrogio, alla presenza del Labaro Comunale e degli agenti di polizia municipale in alta uniforme.