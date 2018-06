Carcare. Una vittoria frutto del buon lavoro svolto negli ultimi dieci anni. Così il neo sindaco di Carcare, Christian De Vecchi, spiega la vittoria della sua lista.

“Questo risultato non era assolutamente scontato – spiega – In campagna elettorale abbiamo lavorato duramente, ma il nostro risultato è frutto dei dieci anni della precedente amministrazione. Nei nostri manifesti e slogan abbiamo puntato forte sulla continuità amministrativa. Ringrazio la mia squadra e soprattutto i nuovi colleghi, che hanno dato un grande contributo. Ma ringrazio soprattutto i carcaresi per il dono che mi hanno voluto fare”.

di 9 Galleria fotografica Amministrative, lo spoglio dei voti a Carcare









Inizialmente la rottura del sodalizio che aveva contraddistinto per anni l’amministrazione comunale carcarese con la scissione con la Lega ed il suo candidato Francesco Legario sembrava potesse penalizzare la lista di De Vecchi: “Legario dovrà fare i conti all’interno del suo partito. In fondo sono loro che hanno procurato questo strappo”.

Legario, però, ha ribadito che è colpa di De Vecchi e del suo veto a certi candidati proposti da Legario: “Alla fine, la ragione è dei cittadini – taglia corto De Vecchi – I carcaresi hanno votato in un modo molto preciso e io avrò l’onere di essere sindaco per i prossimi giorni, mesi ed anni I problemi dei partiti sono problemi dei partiti”.

E infine la domanda d’obbligo: Bologna sarà vice sindaco? “Vedremo”, dice De Vecchi.

La lista De Vecchi ha ottenuto 320 voti, pari al 40,35 per cento del totale; la lista “Lorenzi Sindaco” ha ricevuto 301 voti, pari al 37,95 per cento; Legario si è portato a cassa 108 voti, cioè il 13,61 per cento del totale; Alessandro Risso ha ottenuto 64 voti pari a 8,07 punti percentuale.