Carcare 2018, Alessandro Lorenzi: “Sono l’unico che non ha servi e padroni…”

Carcare. “L’unico candidato che davvero non ha né padrini né padroni in queste elezioni sono IO”. Lo afferma il candidato sindaco Alessandro Lorenzi nell’ultimo giorno di campagna elettorale, lanciando il suo appello al voto per la lista che sostiene la sua corsa alla carica di primo cittadino.

“Abbiamo visto, durante la campagna elettorale, il candidato De Vecchi sponsorizzato dal Capo Gruppo in Regione di Forza Italia Vaccarezza e dall’Eurodeputata Lara Comi, oltre che da ultimo dal’Europarlamentare Alberto Cirio. Abbiamo visto il candidato Legario passeggiare nel centro storico con il Vice Presidente del gruppo parlamentare Edoardo Rixi. I 5 Stelle si fanno sponsorizzare dal loro logo di partito e anche dai loro consiglieri regionali”.

“L’unico senza sponsor politici sono io. Così è emerso in tutta evidenza chi ha sponsorizzazioni politiche e chi, come il sottoscritto, ha condotto una campagna elettorale con la propria faccia e con quella dei miei candidati alla carica di consigliere comunale. Spero quindi che i miei sponsor siate voi cari concittadini e che mi sosteniate per restituire a Carcare il ruolo di punta in Valle Bormida che ha avuto fino a dieci anni fa. Perciò vi chiedo di votare la lista veramente civica Lorenzi Sindaco. Grazie e Buon Voto”.

