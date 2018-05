Settimana dell’Infanzia, Vanni Oddera porta la Mototerapia al San Paolo di Savona

Savona. In occasione della Settimana dell’Infanzia 2018, organizzata come ogni anno dall’Associazione Cresci in collaborazione con la pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, mercoledì 16 maggio, nell’area di parcheggio sottostante al padiglione Astengo, si terrà un’iniziativa di educazione stradale e utilizzo corretto della moto gestito dalla polizia stradale della questura di Savona, dall’Associazione Cresci e dalla struttura complessa di pediatria.

L’evento sarà animato dallo spettacolo di acrobazia in motocross della Federazione Italiana Motocross, Vanni Oddera Freestyle Motocross.

Il programma prevede tre eventi principali dedicati ai bambini di età 6 a 14 anni. Il personale del gruppo Prime Pieghe in Moto School con le loro mini-moto di varie dimensioni, adatte alle fasce di età 6-14 anni, accompagneranno i bambini con guida assistita e sicura sulle mini-moto. Divertimento, emozioni, passione, libertà e piacere si mescoleranno con la capacità di analisi e percezione della strada per aumentare il senso di responsabilità e la sicurezza nella strada già in età giovane.

Seguirà una “sessione” di mototerapia per i bambini con disabilità svolta da Vanni Oddera e dal suo gruppo. Infine, Vanni Oddera e il suo gruppo si esibiranno con uno spettacolo straordinario di acrobazia Freestyle Motocross. Gli spettacoli sono previsti per le 11, 12.20 e 14.30.

All’evento sarà presente il personale della polizia stradale della questura di Savona per svolgere insieme ai bambini il tema della sicurezza stradale. Sono invitati i ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia di Savona.