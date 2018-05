Il primo Open day Fidapa Bpw Italy fa tappa a Savona

Savona. Il prossimo 8 maggio nella sala Cappa Città dei Papi Centro Diocesano Pastorale Via dei Mille 4 si svolgerà il primo Open day della sezione savonese di Fidapa Bpw Italy.

“Si tratta di un progetto di respiro nazionale che attraversa tutta l’Italia in una giornata dedicata al proselitismo e a raccontare i progetti passati e futuri. E’ con delibera del Consiglio Nazionale, infatti, che l’8 Maggio è stato individuato quale giornata in cui realizzare ogni anno una campagna di conoscenza e di informazione sulle finalità di Fidapa Bpw Italy: la storia, gli obiettivi, le iniziative” spiegano gli organizzatori dell’evento.

“Lo scopo è quello di far conoscere all’esterno la forza della nostra Federazione in campo nazionale e internazionale, una sorta viaggio che passa dai nostri valori, dalla trentecinquennale storia della sezione savonese fino ai progetti in cantiere che interessano il nostro territorio. L’open day è un modo per conoscere Fidapa Bpw, sostenere il nostro lavoro e condividere, in un momento conviviale, grandi tematiche legate al mondo femminile e alla nostra società” dichiara il presidente della sezione savonese Marcella Desalvo.

Il ritmo dei lavori della serata è affidato alle socie stesse che hanno costruito, nello spirito di sostegno e di collaborazione che le contraddistingue, un programma ricco e accattivante.

“Abbiamo affidato alla Past Presidente Raffaella Femia e alla socia Rosalina Collu la parte di racconto in cui gli ospiti potranno assistere a due brevi interventi. La prima esporrà un report del convegno distrettuale dello scorso Gennaio ‘Ha un sesso il Cervello?’, ponendo le basi per il prossimo incontro dell’11 Maggio presso il polo universitario savonese ‘Roboetica11.5 Obiettivo agenda 2030’, la seconda racconterà ‘Storie e Personaggi femminili A Villa Durazzo Faraggiana’. Con piacere la cittadinanza è invitata a partecipare” conclude la presidente Fidapa Bpw Italy Savona.