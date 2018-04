La municipale di Pietra scopre un covo di merce contraffatta, il plauso di “Il Fuori Coro”

Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Pietra Ligure,

chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagina di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata.

Abbiamo appreso dal quotidiano on line IVG.it che il Comando di Polizia Locale del Comune da Voi rappresentato, negli ultimi giorni, si è messo in evidenza in una operazione di polizia annonaria che ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di merci contraffatte.

Durante il servizio di prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale, sono stati identificati operatori del settore non in regola e sono stati sequestrati borse, piumini, scarpe e giubbini delle più note griffe. Ma soltanto dopo una serie di appostamenti e controlli è stato scoperto questo “store” del falso pieno di merci abilmente contraffatte. Un’operazione in grande stile quella compiuta dai colleghi di Pietra Ligure, un’operazione che ha portato alla scoperta di operatori che ritengono di poter esercitare l’arte del commercio senza tenere conto delle norme che sono alla base dell’attività commerciale stessa.

Quanto portato a termine con successo dai colleghi liguri è la indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia Locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale, di piccola o grande criminalità e di rispetto delle norme che disciplinano il commercio. Il tutto, a garanzia dell’ordine, della salute dei consumatori e della sicurezza della comunità nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo.

Per questi motivi, il Fuori Coro, vuole manifestare a Voi ed agli Agenti che Voi rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili perché grazie a loro, un altro freno è stato posto a chi confonde la correttezza e la liceità, con il lucro ad ogni costo ed a chi confonde il commercio con il mercimonio.

Bravi dunque i colleghi, ottimo lavoro come sempre.

IL FUORI CORO