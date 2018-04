Pietra Ligure. Weekend intenso, quello appena trascorso, per il personale della polizia locale di Pietra Ligure, che ha messo in atto una seria di servizi specifici di controllo e anti abusivismo, in seguito al temporaneo spostamento del mercato settimanale sul lungomare.

Sono state sequestrate alcune borse palesemente contraffatte messe in vendita da un cittadino senegalese che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, ma con scarsi esiti.

L’uomo è stato sorpreso da personale in borghese, in attesa di una pattuglia in appoggio, che è riuscito a recuperare una parte delle merci destinate al sequestro.

“Purtroppo, – hanno fatto sapere dalla polizia locale, – dobbiamo ravvisare un aumento del livello di scontro sulla tipologia di intervento in contrasto con il fenomeno dell’abusivismo commerciale che non è scevro da pericoli data le violente reazioni dei venditori”.

Sempre sabato, nel pomeriggio, dopo alcune ore di appostamenti, gli agenti sono riusciti a portare alla luce un vero e proprio covo di merce contraffatta, composto da piumini, scarpe, giubbini e borse delle più note marche mondiali. I capi d’abbigliamento sono stati recuperati e sequestrati e sono attualmente a disposizione della Procura della Repubblica di Savona.