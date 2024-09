Pietra Ligure ospita la fase finale della Coppa Italia a cinque non vedenti

A Pietra Ligure la fase finale della Coppa Italia di calcio a cinque non vedenti categoria B1 FISPIC, evento conclusivo del progetto “Mare per Tutti – Tutti per Mare”, che avrà luogo sabato 21 e domenica 22 settembre presso i campetti comunali di via Nazario Sauro.

Alla presentazione ufficiale della kermesse sportiva, avvenuta questa mattina presso la sala consiliare del Comune, due ospiti d’eccezione: Osvaldo Ezequiel Fernandez, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Parigi 2024 con la Nazionale argentina e Sebastiano Gravina, vice capitano e attaccante Asd “Sanremo – Liguria calcio non vedenti”, testimonial Bandiera Lilla dell’amministrazione comunale pietrese.

Presenti il sindaco Luigi De Vincenzi, oltre a: Marisa Pastorino, assessore politiche sociali, giovanili e socioeducative; Daniele Rembado, vice sindaco e assessore al turismo e alla cultura; Giancarlo Di Malta, presidente e allenatore Asd Sanremo Liguria calcio non vedenti.

Un altro appuntamento per Pietra Ligure nel segno dell’inclusione socio-sportiva, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure assieme al Comitato Paralimpico e alla Federazione Italiana Sport Paralimpici per ciechi e ipovedenti, oltre a sponsor locali del territorio che hanno voluto sostenere l’iniziativa.

Per le squadre partecipanti al torneo speciale passerella in occasione di “Dolcissima Pietra”, sabato 21 settembre: in campo scenderanno Asd Quarto Tempo Firenze, As Cus Lecce, Asd Sanremo Liguria calcio non vedenti, Ac Crema 1908 e Insuperabili Ssdrl Cuneo.

Sabato 21 settembre le prime tre sfide della competizione calcistica, domenica 22 in programma la finale 3°-4° posto e la finalissima 1°-2° posto.

“Siamo felici di poter ospitare un evento sportivo legato al progetto di cui il Comune di Pietra Ligure è stato capofila insieme ai Comuni partner di Borgio Verezzi, Finale, Loano e altre undici associazioni del nostro comprensorio, nel segno dell’accessibilità, inclusione sociale e coesione territoriale per le persone con disabilità” hanno sottolineato gli amministratori pietresi.