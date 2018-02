Gelata invernale e trasporto ferroviario in tilt, “Noi per Savona”: “Situazione inaccettabile”

Savona. “In questi giorni di gelo i cittadini italiani devono subire, impotenti, le inefficienze della Rete ferroviaria nazionale”. Lo afferma con rabbia il gruppo consiliare “Noi per Savona”, ancora una volta all’attacco sui problemi del trasporto ferroviario.

“Dopo anni di investimenti solo sull’Alta Velocità, con tagli pesantissimi al personale e alla manutenzione, basta una gelata invernale (peraltro annunciata da giorni) per mandare in tilt la rete ferroviaria con danni concreti e gravi per i Cittadini. Infatti, a differenza dal passato, oggi non ci sono più gli impianti per il riscaldamento degli scambi, non ci sono più locomotori e personale di riserva” aggiunge il gruppo savonese.

“Denunciamo nuovamente le condizioni non più accettabili delle nostre Ferrovie. Gli interventi sulle infrastrutture sono prioritari e urgenti perché fondamentali per l’economia, la qualità della vita e l’ambiente”.

“Invitiamo i politici che saranno in Parlamento dopo il 4 marzo a mettere mano, immediatamente, alla ristrutturazione e al rafforzamento della Rete ferroviaria italiana, per il rilancio dell’economia e per il rispetto dovuto ai cittadini” conclude “Noi per Savona”.