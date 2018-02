Tra Finale e Bergeggi le riprese di “Moto & Moto” per il programma Easy Driver

Finale Ligure. Oggi, giovedì 15 febbraio, una troupe del seguitissimo programma “Easy Driver “ effettuerà riprese nella zona compresa tra Varigotti, Bergeggi, Spotorno e Noli, per la rubrica “Moto & Moto”.

Oltre a riprendere la statale che collega le località, la troupe effettuerà una sosta nel borgo saraceno di Varigotti, location ottimale per alcune di queste riprese a completamento delle immagini girate on-the-road.

Il programma Easy Driver si occupa di analizzare e raccontare il mondo dell’auto. Le puntate sono dedicate a due differenti modelli di auto, attraverso due viaggi che conducono ad un’unica meta. Vengono descritti i dettagli delle auto e allo stesso tempo vengono mostrati i paesaggi visitati di volta in volta. Vi sono inoltre diverse rubriche dedicate a temi specifici, come “Moto & Moto” sul mondo delle moto, “Un agente per amico” sul tema della sicurezza stradale, trattato in collaborazione con la Polizia stradale, “Retro” per le manifestazioni di auto d’epoca e anniversari, News che consiste in brevi filmati su restyling di auto o sulla presentazione di iniziative dedicate al mondo dell’auto, “Car e Work” sul mondo dell’autotrasporto.