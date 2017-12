Torna il Cimento invernale di Capodanno a Varazze, domani la 68ª edizione

Varazze. Il Cimento Invernale di Capodanno a Varazze, il tuffo in mare di inizio anno più antico della Liguria, si terrà domani alle ore 11.00 nella centrale spiaggia dei Bagni Vittoria, di fronte a piazza Nello Bovani “a Ciassa du Balun”. L’iscrizione potrà essere effettuata presso la spiaggia a partire dalle ore 9,00.

L’evento curato dall’assessorato allo Sport, oltre alla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi (UNVS, già intitolata a Giuseppe Ernesto Botta e dal 2015 cointitolata a Vittorio Badano) e alle associazioni sportive “Atletica Varazze” e “LNI Sezione di Varazze”, che da anni collaborano con il Comune all’organizzazione del cimento, anche quest’anno potrà contare sul prezioso e fattivo contributo del “Varazze Club Nautico” e volontari dell’associazionismo varazzino, sempre pronti a dare una mano.

Gli organizzatori, l’intera comunità e gli ospiti presenti in città sono pronti ad accogliere i “Nuotatori del Tempo Avverso”, per lo storico tuffo nel mare di Varazze. Come per le passate edizioni sarà presente un presidio della Croce Rossa Italiana Comitato di Varazze e una troupe di TeleVarazze, la locale emittente. L’evento si concluderà con un augurio per il Nuovo Anno.

Seguiranno, alle ore 19.00, presso il Molo Marinai d’Italia, i fuochi d’artificio offerti dall’Associazione Bagni Marini e dal Consorzio Oltremare di Varazze in compartecipazione con la città di Varazze.