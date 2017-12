Loano, conto alla rovescia per il capodanno in piazza con lo Zoo di 105

A Loano è iniziato il conto alla rovescia in vista del coinvolgente capodanno in piazza, promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il clou degli eventi natalizi loanesi sarà il grande spettacolo di fine anno in compagnia dello Zoo di 105 che regalerà musica live e dj set con i Supernovanta e la presenza dei noti dj Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender, i tre membri storici del programma radiofonico di grande successo.

Il countdown sarà affidato al trio d’eccezione, super guest della serata che da loro prende il nome di “Capodanno by lo Zoo di 105”. Il capodanno in piazza Italia prenderà il via alle 22.30 per dar modo a tutti di partecipare al cenone di fine anno e di uscire subito dopo per festeggiare in piazza.

La band dei Supernovanta accompagnerà il pubblico fino ai rintocchi della mezzanotte con uno spettacolo in cui il dj-set incontrerà le voci maschili e femminili, sax, chitarra e percussioni per dar vita ad una grande animazione dal vivo. Lo spettacolo sarà incentrato sui più grandi successi della dance anni ’90 con lievi incursioni nei primi anni 2000, e con uno sguardo agli evergreen degli anni Settanta e Ottanta e ai brani classici che segnano l’ingresso al nuovo anno. A garantire l’interattività dello spettacolo sarà Fabio Supernova (cantante, sax-player, ma soprattutto animatore e leader carismatico di questo progetto musicale) che da oltre quindici anni è presente nei locali e nelle piazze più famose d’Italia, sempre attento alle nuove tendenze e alle esigenze del pubblico.

Ad annunciare il primo minuto del 2018 saranno Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender, tre membri storici del programma più irriverente e di successo della radio italiana. I “cattivi ragazzi”, che ogni pomeriggio da Radio 105 fanno ridere il pubblico dei giovani e non solo, coinvolgeranno la piazza con musica e sketch per iniziare il nuovo anno con il sorriso.

A chiudere la serata sarà nuovamente il dj-set dei Supernovanta, in versione più soft fino alle 2 del mattino.

La festa proseguirà il primo gennaio, con gli spettacolari fuochi d’artificio in programma alle 18 sul molo Kursaal. Creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia che creerà un’atmosfera avvolgente. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

Dopo lo spettacolo pirotecnico nell’area parcheggio di Marina di Loano si terrà un concerto gratuito.