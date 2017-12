Juniores, completati i recuperi: il Savona vince a Bra ed è quarto a metà campionato

Savona. Chiusura d’anno coi botti anticipati il Savona nel campionato Juniores. I biancoblù hanno vinto in trasferta col Bra il recupero della tredicesima giornata del torneo nazionale di categoria e consolidano il quarto posto in classifica, staccando proprio i piemontesi di tre punti, accorciando le distanze dal Casale, che ora ha un solo punto in più.

È finita 0 a 1. I ragazzi guidati da Simone Barresi si sono imposti grazie al gol segnato dal solito Giorgi al novantesimo. Dopo un primo tempo relativamente tranquillo, nella ripresa i savonesi hanno reclamato invano un rigore, poi al 12° si è messo in luce Bresciani con una gran parata. Al 21° Mehmetaj ha colpito la traversa.

Sono stati disputati tutti i recuperi del girone nazionale che vede impegnate le squadre liguri, che ora è alla pari con il programma, così come i due raggruppamenti regionali di Eccellenza.

Vediamo i risultati, le classifiche e le partite del prossimo turno. Nel girone A nazionale sono state disputate 15 giornate delle 30 in programma; nei gironi di Eccellenza ne sono state giocate 14 su 26.

Juniores nazionali girone A

I recuperi della 13ª giornata:

Borgaro Nobis – Derthona 1-1

Bra – Savona 0-1

I recuperi della 15ª giornata:

Borgaro Nobis – Argentina 4-2

Gozzano – Bra 1-0

La classifica: Chieri 37; Gozzano 34; Casale 27; Borgaro Nobis, Savona 26; Bra 23; Castellazzo, Lavagnese 22; Ligorna 21; Albissola 20; Sestri Levante 19; Finale, Unione Sanremo 18; Borgosesia 14; Argentina 7; Derthona 5.

Gli incontri della 16ª giornata, che si disputeranno sabato 6 gennaio:

Casale – Argentina

Castellazzo – Bra

Chieri – Savona

Finale – Albissola

Gozzano – Borgosesia

Lavagnese – Borgaro Nobis

Ligorna – Sestri Levante

Unione Sanremo – Derthona

Juniores regionali Eccellenza girone A

La classifica: Imperia 30; Sestrese 29; Voltrese Vultur, Vado 26; Genova Calcio, Busalla 22; Albenga, Loanesi San Francesco 21; Campomorone Sant’Olcese 16; Multedo, Serra Riccò 14; Arenzano 13; Veloce 10; Praese 9.

Le partite della 15ª giornata, in programma sabato 13 gennaio:

Albenga – Voltrese Vultur

Imperia – Loanesi San Francesco

Multedo – Genova Calcio

Praese – Serra Riccò

Sestrese – Busalla

Vado – Campomorone Sant’Olcese

Veloce – Arenzano

Juniores regionali Eccellenza girone B

Il recupero dell’11ª giornata:

Magra Azzurri – Pieve Ligure 8-0

La classifica: Fezzanese 39; Canaletto Sepor 29; Valdivara 5 Terre 26; Magra Azzurri 24; Goliardicapolis 22; Angelo Baiardo 21; Molassana Boero 20; Sammargheritese, Anpi Sport E. Casassa 18; Rivasamba 16; Athletic Club Liberi, Real Fieschi 15; Pieve Ligure 12; Genovese Boccadasse 3.

Il programma della 15ª giornata, che si giocherà sabato 13 gennaio:

Angelo Baiardo – Genovese Boccadasse

Anpi Sport E. Casassa – Rivasamba

Canaletto Sepor – Magra Azzurri

Fezzanese – Pieve Ligure

Goliardicapolis – Real Fieschi

Sammargheritese – Molassana Boero

Valdivara 5 Terre – Athletic Club Liberi