Rari Nantes Savona in finale, Valerio Rizzo: “Ce la giocheremo, siamo difficili da affrontare per qualunque squadra”

Brescia. La finale scudetto del campionato di Serie A1 maschile numero 105 è Pro Recco contro Savona. Per la Pro Recco è la diciottesima consecutiva. Invece la Rari Nantes Savona, guidata da Alberto Angelini, elimina i vicecampioni d’Italia della AN Brescia, vincitori della Coppa Italia, e torna a disputare la finale scudetto tredici anni dopo. L’ultima era stata quella del 2011, sempre con la Pro Recco, persa 2 a 1. L’ultimo scudetto vinto dai biancorossi risale, invece, al 2005 quando batterono in finale il Posillipo 3 a 2.

Quella di Mompiano è stata una serata eccezionale per i savonesi, con una Rari tanto impenetrabile in difesa da negare il gol al Brescia fino all’inizio del quarto tempo quando Alesiani è riuscito per la prima volta a violare la porta biancorossa. Nonostante l’espulsione definitiva di Bruni, il Savona si è compattato, ha mantenuto la calma ed ha letteralmente annullato il Brescia. Le reti sono state realizzate Figlioli (quattro), Rizzo e Rocchi, mentre Nicosia ha parato anche un rigore a Dolce. Ma la vittoria è merito di ogni singolo giocatore: la squadra ha saputo coniugare lucidità, cuore e nervi saldi. La serata perfetta per regalare ancora una volta alla città di Savona l’emozione di giocare una finale scudetto.

Il capitano Valerio Rizzo, a fine partita, commenta: “Tredici anni fa la Rari ha giocato l’ultima finale scudetto ed io ero presente. Quest’anno rivivo questa grande emozione. Ci siamo meritati questa finale per come abbiamo giocato queste due partite con una prestazione di grande attenzione, serietà e alta concentrazione, quella che voleva il mister. Se giochiamo così siamo difficili da affrontare per qualunque squadra. Abbiamo passato questo ostacolo, ma non abbiamo fatto ancora niente perché ora andiamo in finale scudetto per giocarcela non per fare gli spettatori. Questo è solo l’inizio, vogliamo lottare su ogni pallone per arrivar il più lontano possibile”.

L’allenatore Alberto Angelini afferma: “Dopo tredici anni torniamo a giocare una finale scudetto; è una soddisfazione doppia perché andiamo ad affrontare la squadra più forte del mondo, ma noi non faremo i figuranti. Devo fare i complimenti ai ragazzi ed alla società che ha creduto in questo gruppo. In questi ultimi due anni abbiamo raggiunto la finale della Len Euro Cup, l’anno scorso, e la finale scudetto, quest’anno. Due obiettivi importanti che premiano il lavoro svolto”.

La finale scudetto si giocherà sempre al meglio delle tre partite. Gara 1 si giocherà a Recco mercoledì 22 maggio alle ore 18,45, gara 2 andrà in scena nella piscina Zanelli di Savona sabato 25 maggio alle ore 20,45, l’eventuale gara 3 si disputerà a Recco mercoledì 29 maggio alle ore 19,30.