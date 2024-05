Nicosia insuperabile, poker di Figlioli: la Rari Nantes Savona torna in finale scudetto dopo 13 anni

Brescia. La Bper Rari Nantes Savona è in finale scudetto. Tredici anni dopo l’ultima volta (era il 2011), i biancorossi affronteranno la Pro Recco nella sfida conclusiva del campionato, che assegnerà il titolo tricolore 2023/2024.

Dopo due successi dei biancorossi ed un pareggio nei precedenti stagionali, l’incontro di Brescia si presentava molto insidioso per la squadra allenata da Angelini. Ma i savonesi hanno giocato una partita straordinaria sul piano difensivo, ingabbiando nel modo più efficace possibile i tiratori bresciani. E così, dopo aver vinto 6-5 nella vasca di casa, la Rari Nantes si è ripetuta a Mompiano, imponendosi col risultato di 6 a 4.

La cronaca. Angelini ritrova Eduardo Campopiano, che aveva saltato gara uno causa influenza. Come all’andata, Brescia non sfrutta la possibilità di mettere a referto un quattordicesimo giocatore.

Il primo possesso è dei biancorossi, ma non arriva il tiro.

La prima superiorità è in favore del Brescia; Nicosia alza sopra la traversa il tiro di Irving. Palla ancora tra le mani dei locali e nuova parata di Nicosia su Irving. Il portiere savonese si ripete su Balzarini; l’assedio bresciano termina con un doppio palo colpito da Dolce.

Si gioca a gran ritmo ma il risultato non si sblocca.

Guerrato va nel pozzetto per un fallo al centro su Bruni; il mancino di Campopiano è parato da Tesanovic. Il numero 1 bresciano si ripete poco dopo su Erdelyi. Infine Campopiano, da posizione uno, non centra la porta.

Campopiano viene espulso per fallo su Balzarini; conclusione di Irving, Nicosia si oppone.

La prima rete sembra arrivare ad opera di Irving, in superiorità. Ma, dopo parecchio tempo di attesa, arriva l’annullamento da parte degli arbitri perché il tiro è stato scoccato dopo la sirena.

Dolce va nel pozzetto; giro palla, Figlioli dopo una serie di finte mette in rete il pallone dello 0 a 1 dopo 6’25”.

Fallo grave di Vavic; Del Basso va a colpo sicuro per spingere la palla in rete ma Rizzo salva con un grande intervento.

Espulso Gitto; Erdelyi colpisce il palo. Il primo tempo si chiude con la Rari in vantaggio 1 a 0.

Secondo tempo. Subito un’occasione per il Savona, in superiorità. La conclusione di Figlioli è respinta.

Un pallonetto di Alesiani sbatte sulla traversa. Sulla ripartenza c’è l’espulsione di Dolce. Il tiro di Durdic termina alto.

Patchaliev va nel pozzetto; nella stessa azione anche Rocchi viene espulso. Fuori anche Guidi: con tre uomini in meno, la Rari resiste con la parata di Nicosia sul tiro di Renzuto.

Calderara, assistente di Bovo, si vede mostrare il cartellino rosso.

La palla resta al Brescia con la Rari ancora in inferiorità, ma con un’ottima difesa il tiro viene impedito.

Figlioli spara sul palo da posizione tre.

Fallo grave di Durdic su Irving; Balzarini spreca. La porta difesa da Nicosia rimane immacolata.

Espulso Irving; parata di Tesanovic. Il punteggio rimane di 1 a 0 per i biancorossi.

Cartellino giallo per Angelini. Renzuto e Bruni, protagonisti di uno scontro, vengono entrambi espulsi a 2′ da metà gara. Fasi confuse, nervosismo alle stelle da ambo le parti.

Irving prova a beffare Nicosia che però è attento e ferma il pallone. Bravo anche Tesanovic a replicare a Figlioli. Entrambi i portieri sono grandi protagonisti della serata, come del resto testimonia il punteggio.

Gianazza al centro subisce fallo da Vavic: rigore. Nicosia para la conclusione di Dolce: il Brescia non passa.

La prima metà dell’incontro termina sul risultato di 0 a 1 per i biancorossi.

Nel terzo tempo la palla al centro è del Brescia; espulso Cora, conclusione dal centro di Dolce sulla traversa.

Le difese continuano ad essere protagoniste, impedendo sempre i tiri facili agli avversari.

Fallo grave di Guidi su Lazic; Balzarini centra il palo.

Uomo in più per la Rari; Angelini chiama time-out per sfruttare l’occasione. Però il passaggio di Erdelyi è intercettato.

Ancora una superiorità per la squadra ligure; la conclusione in porta non arriva.

Patchaliev viene espulso per fallo al centro su Gitto; la conclusione di Irving è respinta da un giocatore savonese.

Ci pensa Figlioli con un alzo e tiro straordinario ad eludere la marcatura di Alesiani e trafiggere Tesanovic. 0 a 2 a 5’53”.

Erdelyi conclude sul palo; dall’altra parte Nicosia para il tiro di Balzarini.

Lazic nel pozzetto; Rizzo da posizione di centrovasca realizza la terza rete dei biancorossi a 7″ dalla fine. 0-3, risultato col quale si chiude il terzo tempo.

Nel quarto tempo Brescia parte determinata per riaprire l’incontro. Palla al centro ai lombardi, fallo grave di Figlioli e conclusione vincente di Alesiani sul palo corto. 1-3 dopo 45″.

Ci pensa Rocchi a smorzare le velleità di rimonta dei bresciani, segnando subito, dopo soli 27″, la rete del 4 a 1.

Fallo grave di Durdic; espulso anche Guidi. Brescia sfrutta il doppio uomo in più ancora con l’ex Alesiani. 2-4 dopo 1’42”.

Espulso Gitto; la Rari non concretizza la superiorità.

Alzo e tiro di Figlioli che realizza la sua tripletta e riporta la Rari sul più 3. 2-5 a 3’26”.

Espulso Vavic; Nicosia risponde a Gianazza.

Tesanovic neutralizza un tentativo di Rizzo. Bovo chiama time-out. Viene espulso Figlioli; Irving da posizione quattro va a bersaglio: 3-5 a 2’48” dalla sirena.

Espulsione di Gitto; time-out di Angelini. Nell’azione Dolce commette fallo da rigore; dai cinque metri Figlioli trasforma e di fatto chiude i conti. 3-6 a 2’16” dalla fine.

La Rari ha ancora una superiorità ma la fallisce; sulla ripartenza espulsione di Rizzo ma la difesa savonese è ancora efficace.

C’è ancora tempo per un fallo da rigore di Figlioli su Guerrato. Il gol di Faraglia è ormai ininfluente a 9″ dalla sirena.

Il punteggio finale, quindi, è quasi la ripetizione di quello dell’andata: 6 a 4 per la Bper Rari Nantes Savona che approda alla finale scudetto, meritato traguardo alla luce del secondo posto ottenuto nella stagione regolare e di quanto fatto vedere nei due incontri col Brescia.

Gara uno si giocherà a Recco mercoledì 22 maggio; gara due a Savona sabato 25 maggio. Eventuale gara tre a Recco mercoledì 29 maggio.

Il tabellino:

AN Brescia – Bper Rari Nantes Savona 4-6

(Parziali: 0-1, 0-0, 0-2, 4-3)

AN Brescia: Tesanovic, Del Basso, Dolce, Faraglia 1, Lazic, Gianazza, Renzuto Iodice, Guerrato, Alesiani (cap.) 2, Balzarini, Irving 1, Gitto, Massenza Milani. All. Alessandro Bovo.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 4, Vavic, Rizzo (cap.) 1, Cora, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Massimo Calabrò (Macerata) e Riccardo D’Antoni (Siracusa). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note. Espulsi Renzuto Iodice (B) e Bruni (S) a 2′ dalla fine del secondo tempo.

Usciti per limite di falli: Durdic (S), Guidi (S), Vavic (S), Dolce (B) e Figlioli (S) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: AN Brescia 3 su 16 più 2 rigori di cui 1 realizzato, Savona 2 su 12 più 1 rigore realizzato.