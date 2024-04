Serie A1, Rari Nantes Savona: a Siracusa arriva una sconfitta che non fa male

Siracusa. Sconfitta indolore per la Bper Rari Nantes Savona. I biancorossi, già certi del secondo posto in classifica, sono stati battuti a Siracusa dalla più motivata Ortigia.

Nella piscina Caldarella, l’incontro valevole per la sesta giornata del Round Scudetto del campionato di Serie A1 è terminato col risultato di 9 a 8 in favore della squadra siciliana.

Una partita che ha visto prevalere il Savona nei primi tre tempi, toccando un massimo vantaggio proprio nella terza frazione di 7 a 4. Poi, nell’ultimo tempo, l’Ortigia ha saputo riagganciare la Rari e dare la zampata finale che le ha regalato la vittoria.

Per i savonesi, già sicuri del secondo posto in classifica nel Round Scudetto conquistato sabato scorso a Trieste, il pensiero va subito alla Len Euro Cup.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini, infatti, sarà con la partita di andata dei quarti di finale della Len Euro Cup in programma sabato 6 aprile. Saranno impegnati nella piscina Zanelli di Savona con i tedeschi dello Spandau 04 Berlino. L’incontro avrà inizio alle ore 19.

Il tabellino:

CC Ortigia – Bper Rari Nantes Savona 9-8

(Parziali: 1-1, 1-2, 3-4, 4-1)

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 3, Giribaldi, La Rosa, Di Luciano 1, Cupido, Bitadze, Carnesecchi 2, Condemi 1, Inaba 2, Ferrero, Napolitano, Calabresi, Diliberto. All. Stefano Piccardo.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 1, Vavic 2, Rizzo 1, Cora, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi, Durdic, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Claudio Marchisello (Catania).

Note. Superiorità numeriche: Ortigia 7 su 13 più 1 rigore fallito, Savona 4 su 7 più 2 rigori di cui 1 realizzato.

Usciti per tre falli: A 6’20” dalla fine del 3° tempo Cora (S); a 4’04” dalla fine del 3° tempo Ferrero (O); a 4’55” dalla fine del 4° tempo Giribaldi (O).

A 1’21” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste Piccardo.