Vado Ligure. Sbaglia manovra, finisce fuori strada e rimane impantanato.

È questa la disavventura vissuta da un camionista questa mattina (10 aprile) a Vado Ligure. È successo a San Genesio, in via Montegrappa, ma per fortuna senza feriti.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per regolare il traffico e facilitare le operazioni di recupero del mezzo.