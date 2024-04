Savona, l’Inter vince il 20º scudetto nel derby: al via la festa in piazza Mameli

Savona. Triplice fischio finale e via tutti in piazza Mameli, luogo d’incontro per i tifosi, a festeggiare il 20º scudetto che per l’Inter significa anche doppia stella. E lo fa vincendo il derby di Milano per 2-1 grazie alle reti di Acerbi, nel primo tempo, e quella di Thuram, nella ripresa.

Gli interisti che aspettavano da tempo questa sfida finalmente possono lasciarsi andare alla gioia. Bandiere, magliette celebrative, clacson, cori e caroselli animano questo lunedì 22 aprile.

Le vie del centro di Savona sono a tinte nerazzurre, perché gli uomini di Simone Inzaghi si portano a casa, con 5 giornate d’anticipo, il tricolore.



E ora la Savona nerazzurra può fare festa, giovani anziani e bambini: tre generazioni che si sono riunite in piazza Mameli per omaggiare una squadra che ha ampiamente meritato questo scudetto.

Ecco le immagini della festa