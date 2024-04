Savona. Nuova pavimentazione, nuove sedute, aiuole e nuova illuminazione pubblica. Sono i principali interventi che verranno eseguiti nell’ambito della riqualificazione delle vie pedonalizzate: via Mistrangelo (e via Rossello) e corso Italia. Il primo lotto di lavori partirà entro quest’anno.

La progettazione è stata preceduta da indagini georadar che hanno individuato la presenza o meno di pavimentazioni storiche (basoli) sotto il manto di asfalto oggi presente. Le proposte progettuali, partendo dall’analisi delle potenzialità e delle criticità hanno l’obiettivo di connotare ogni via con un tema specifico da declinare attraverso interventi sull’illuminazione, sulla pavimentazione e sull’arredo urbano.

Verranno impiegate alcune risorse regionali (550mila euro) e verranno richiesti altri finanziamenti in base ai costi. Il progetto è già stato condiviso con la Soprintendenza ma potrebbe ancora subire lievi modifiche come la dimensione delle fioriere e l’aggiunta di eventuali panchine nelle singole vie. La bozza sarà portata in commissione consiliare prima dell’approvazione definitiva.

“Di ogni via sono state individuate gli aspetti positivi e negativi. Via Mistrangelo congiunge via Pia e piazza Diaz, recentemente qualificata. Tra le criticità che abbiamo rilevato i marciapiedi sono molto piccoli e manca il verde pubblico, oltre alle panchine”, ha evidenziato l’architetto dello studio Sinapsi Architettura, alla quale è stato affidato l’incarico di redazione del progetto.

“Il lavoro sulla mobilità cittadina – ha ricordato il sindaco Marco Russo – prevede di valorizzare i nuovi spazi pedonali e, contestualmente, di affrontare il tema della viabilità sosùtenibile attraverso la redazione del PUMS per il quale è stato dato l’incarico allo studio Sintagma. A questi professionisti l’Amministrazione ha chiesto di affrontare subito due priorità: piazza Mameli e il piano complessivo della sosta. Chiederemo come allentare la pressione su piazza Mameli. A maggio ci sarà un evento pubblico durante il quale verrà presentato il percorso di realizzazione del Pums che prevede anche un confronto con i savonesi”.

Savona, ecco come saranno corso Italia e le altre vie pedonalizzate

“Le prime idee su via Mistrangelo, via Rossello e corso Italia – dice l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Ilaria Becco – sono state condivise con residenti e commercianti delle aree interessate attraverso due incontri che hanno anche coinvolto anche l’Assessore al Commercio Elisa Di Padova e il dirigente dei lavori pubblici, ingegner Marco Delfino, nel corso dei quali abbiamo raccolto una serie di osservazioni”.

Via Ratti e via Manzoni sono già state oggetto di una prima riqualificazione con la realizzazione dei progetti di urbanistica tattica.