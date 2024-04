Ordina un iPhone su Amazon e riceve un detergente intimo: amara sorpresa per un alassino

Alassio. Ordina un iPhone su Amazon e riceve a casa un detergente intimo. È questa l’incredibile storia capitata ad un cliente alassino, che il 12 aprile scorso ha effettuato un ordine sul noto sito di e-commerce.

La situazione si è ulteriormente complicata quando il cliente ha contattato il servizio clienti di Amazon per richiedere un rimborso o la sostituzione dell’articolo mancante.

A sua sorpresa, è stato informato che non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso, il che si sarebbe tradotto in una perdita di circa 800 euro per un articolo mai ricevuto.

Dopo alcuni giorni di insistenza, per fortuna, sabato mattina allo sfortunato acquirente è stato rimborsato l’intero importo del telefono. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.

Un episodio sicuramente insolito, che tuttavia non rappresenta un caso unico: scorrendo le cronache, infatti, è già capitato diverse volte e in molte zone d’Italia che l’ordine per uno smartphone si sia trasformato nell’involontario acquisto di un sapone o di un detergente di altro genere.